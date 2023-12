La molestia de adulto mayor por retraso en apertura de mesas: “Me están quitando una hora de mi vida”

Un fuerte descargo realizó Luis Guerra, un adulto mayor que llegó a votar este domingo a su local de votación en el Estadio Monumental. Sin embargo, al ingresar al recinto se dio cuenta que debía esperar porque su mesa no estaba constituida. El elector manifestó su molestia frente a las cámaras de Chilevisión: “Soy una persona que tiene más de 80 años y qué es lo que pasa, me están quitando una hora de mi vida. A estas alturas del partido es mucho, si tuviera 20 años una hora más o una hora menos no es nada”, afirmó el hombre, quien además indicó que le dan “explicaciones pueriles”.