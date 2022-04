Convencional Montero reconoce que no votó artículo clave de Comisión de Sistema Político por error

Faltó solo un voto para que fuese aprobado. Se trata del artículo 13 del informe de la Comisión de Sistema Político, que señala que no pueden optar a cargos públicos ni de elección popular las personas condenadas por fraude al Fisco, lavado de activos, corrupción, soborno, cohecho, malversación de caudales públicos, delitos sexuales y violencia intrafamiliar. Normativa que deberá entonces regresar a la Comisión correspondiente y que es coordinada por el propio convencional Ricardo Montero, quien tras la votación, reconoció no haber emitido su sufragio. “Estaba en una conversación al lado y efectivamente no voté, asumo la responsabilidad (…) pido las disculpas, pero después de tantas votaciones en una semana tan intensa, son errores que suceden”, explicó.