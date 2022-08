Movilh pide intervención de la Subsecretaría de Prevención del Delito por polémico spot en franja del Rechazo

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) condenó este lunes los dichos de un joven, identificado como Alejandro Merino Cárdenas, quien protagonizó un polémico spot perteneciente a la franja televisiva del Rechazo, en el marco del plebiscito de salida.

“El día del accidente me dispararon con una escopeta. Fue un cliente que me debía plata (…) Al final no demandé al cliente, fue como mi primer acto de amor”, señaló el hombre que habría sufrido el abuso mientras ejercía el comercio sexual.

Por esa razón, la organización dedicada a velar por los derechos de la comunidad LGBTQ+ envió una carta a la Subsecretaría de Prevención del Delito, con el objetivo de “investigar esta denuncia y, en caso de ser real, ofrecer al joven todo el acompañamiento psicológico y la orientación legal que sea necesario, ayuda que parece no haber recibido“.

“Las víctimas de los delitos violentos requieren toda la ayuda necesaria, para evitar revictimizaciones y prevenir futuros abusos en manos de delincuentes que ya saben que hay una persona dispuesta a no denunciar si es atacada”, indicó el Movilh a través de una declaración pública.

En ese sentido, también denunciaron este hecho al Consejo Nacional de Televisión (CNTV), ya que, a juicio de la organización, la cápsula “promueve la violencia por intereses políticos electorales, los cuales se ponen por encima del respeto a los derechos humanos”.

Ramón Gómez, encargado del área de Derechos Humanos del Movilh, sostuvo que “esta pieza comunicacional del Rechazo ha abusado de la vulnerabilidad de personas que por razones económicas deben ejercer oficios que ponen en riesgos sus vidas“.

“La televisión, ni ningún medio de comunicación, puede ser un canal que validen la violencia, ni menos que insten a víctimas a guardar silencio. Esto no es un acto de amor, es una utilización inmoral de un eslogan político que daña la dignidad humana y que puede tener efectos aún más graves en quienes su testimonio”, apuntó Gómez.

