El convencional Marcos Barraza (PC) fue agredido durante la mañana de este lunes en las afueras del ex Congreso Nacional, situación que se produjo durante el receso del trabajo de la Comisión de Sistema Político y que fue captada por un registro que luego fue difundido a través de redes sociales.

En el video se puede observar a una mujer que portaba la bandera chilena, quien en compañía de tres personas más, hostiga a Barraza cuando este caminaba por la vereda. Asimismo, se dio a conocer que los participantes de dicho acto además protagonizaron una manifestación en contra de la legalización del aborto en las afueras del recinto.

Continuando con la agresión, la mujer mencionada se abalanzó contra el convencional y lo ahogó con la bandera por unos segundos. “¿A qué le tenis miedo?”, le dice la victimaria a Barraza.

Lee también: Diputado Johannes Kaiser vuelve a referirse a sus declaraciones machistas: “Un dicho es menos grave que un atentado”

Posteriormente, caminó hacia el lado contrario entre risas junto a otras personas. Pese a estar a metros del suceso e increpar a la agresora, un carabinero que estaba en el lugar solo advirtió el comportamiento de la mujer. “Usted no puede hacer eso, no lo haga”, dijo el funcionario policial.

Barraza acudió a Twitter para acusar lo ocurrido, asegurando que “hoy fui agredido por los fanáticos de la ultraderecha. Los que profesan la intolerancia y el odio. Esto no me amedrenta, al contrario me refuerza a seguir construyendo un país sin fanatismos“.

Hoy fuí agredido por los fanáticos de la ultraderecha. Los que profesan la intolerancia y el odio.

Esto no me amedrenta, al contrario me refuerza a seguir construyendo un país sin fanatismos. pic.twitter.com/5Oin4XCg6q — Marcos Barraza (@MarcosBarrazaG) March 14, 2022

Lee también: Felipe Berríos declinó invitación a participar en programa de campamentos del gobierno tras invitación de ministro Montes

Bajo ese contexto, la mujer fue detenida por Carabineros y de esa manera logró ser identificada como Helcia Briones Hoces, quien fue llevada a la Primera Comisaría de Santiago.

Con el pasar de las horas, a través de redes sociales comenzó a resurgir el nombre de esta mujer, evidenciando que ella había aparecido previamente en la franja del Rechazo de la UDI. Lo anterior, cuando se mantenía la campaña eleccionaria a raíz del plebiscito de la nueva Constitución que finalmente fue ganado por la opción del Apruebo con más de un 80% de las preferencias.

En su aparición en la franja, Helcia Briones relató haber padecido un cáncer, lo que la llevó a tener que dedicarse a la repostería para costear su tratamiento.

“Hago repostería en mi casa, soy de Puente Alto y voto Rechazo”, parte diciendo la mujer al presentarse en el video. Posteriormente, comienza explicar que tres años atrás se le diagnosticó un cáncer, lo que la obligó a renunciar a su trabajo y comenzar su emprendimiento de repostería en su casa. Todo esto, hasta el estallido social.

Lee también: Rodrigo Rojas Vade renunció oficialmente a la Convención Constitucional

“Qué mejor que yo empatizar con una mejor salud para todos nosotros, pero sé que esto no pasa por una nueva Constitución”, destaca. “Voto Rechazo porque la salud pública necesita mejoras ahora, y no en dos años, cuando los políticos se pongan de acuerdo”, cierra en su intervención.

Revisa el video a continuación: