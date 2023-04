“No veo un apoyo político rotundo”: Piergentili habla tras video de Lagos en el que respalda a Ravinet

Polémica en el oficialismo generó un video en el que el ex presidente Ricardo Lagos entregó su apoyo a Jaime Ravinet, quien compite desde la centro derecha para ser electo como Consejero Constitucional. El ex mandatario ya había entregado su respaldo a la presidenta del PPD Natalia Piergentili, quien también reaccionó este viernes. “Lo que hace es relevar la eficiencia, la capacidad de trabajo de Jaime Ravinet en tanto fue su ministro. No veo en ese video un apoyo político rotundo, contundente, como el que él me hizo a mí”, dijo Piergentili a CHV Noticias.