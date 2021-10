En marco de los discursos inaugurales en el pleno de la Convención Constitucional, el constituyente representante del distrito 16, Nicolás Núñez (Apruebo Dignidad), sorprendió a sus compañeros del órgano interpretando una canción del trabajo constituyente.

En primera instancia, Núñez señaló que “tenía un discurso preparado, un discurso muy lindo, pero la verdad es que ya han hablado 120 personas entonces he tenido que ir borrando de mi discurso algunas cosas y no me quedó nada”.

Posteriormente, citó al gran músico Elmer Figueroa Arce, más conocido como Chayanne: “Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga pa’ que sepas que te quiero’. Chayanne, el gran Chayanne. ¿Por qué les traigo a Chayanne? Creo que es necesario, a través de esta chambonada que estoy diciendo, desformalizar los espacios donde se toman las decisiones del poder”.

“Hay que chasconear a los Jürgensen, a los Marinovic, hay que chasconear a Moreno, al señor Arrau. Hay que chasconear al señor Atria. Está difícil por allá pero se puede chasconear. Don Monckeberg ya está medio chascón, hoy día estuvo en contra de la senadora (Von Baer) así que bien por eso”, manifestó el constituyente.

Luego, comenzó a tocar su guitarra y a entonar la canción de su creación Yo soy un constituyente, cuya letra hace referencia al proceso y alguno de los compañeros de la CC.

La interpretación del convencional de Apruebo Dignidad sacó aplausos y carcajadas transversales entre los compañeros de la CC.

Letra de Yo soy un constituyente:

Yo soy un constituyente

Elegido por la gente

Yo soy un constituyente

Trato de ser consecuente

Loncon nuestra presidente

Yo soy un constituyente

Jaime Bassa está rico está crujiente

Yo soy un constituyente

Peladito Atria de la suerte

Yo soy un constituyente

Africano descendiente

Yo soy un constituyente

La Tere no está demente

Yo soy un constituyente

Sólo es un poco imprudente

Yo soy un constituyente

Stingo habla terrible rápido no se le entiende

Yo soy un constituyente que trabaja humildemente

Yo soy un constituyente

Que trabaja honradamente

Yo soy un constituyente

No soy un delincuente

Yo soy un constituyente

El delincuente es el presidente