Oficialismo acusó “deslealtad” de Rincón tras críticas a Bachelet: “Transgrede códigos”

Figuras del oficialismo emplazaron a la senadora Ximena Rincón (Demócratas) por sus críticas a la ex presidenta Michelle Bachelet, luego de aparecer en la campaña de la opción En Contra en el plebiscito constitucional, instancia en la que sostiene que la propuesta perjudicaría a las mujeres.

Recordemos que a través de una carta publicada en sus redes sociales, Rincón indicó que “nos desilusiona e impacta que, siendo una figura que debe ser símbolo de unidad nacional, aparezca en la franja del En Contra”.

“Creemos que es una campaña de desinformación, que contribuye a ahondar en divisiones, en un momento en que Chile necesita unidad”, agregó.

En esa misma línea, la parlamentaria sostuvo que “haber tenido el honor de representar al país y a los chilenos y chilenas, en el más alto cargo al que se puede aspirar no impide jamás dar opiniones (…) lo que muchos cuestionamos es usar esa plataforma para afirmar cuestiones que no admiten interpretaciones más allá de los razonable“.

Acusan “deslealtad” de Ximena Rincón

La declaración de la ex militante de Democracia Cristiana (DC) desató una serie de cuestionamientos, puesto que ella se desempeñó como titular de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y de Trabajo durante el segundo período de Bachelet.

Por ejemplo, el diputado Raúl Soto (PPD) sostuvo que la senadora “debió haber guardado un mínimo de respeto y de lealtad respecto al rol que ella cumplió en su gobierno, porque acusar de falsedad o de mentira a una expresidenta de la República nos parece que es un hecho grave”.

“Uno puede no compartir las ideas o los fundamentos, o las posiciones políticas que cada uno de los liderazgos tiene, pero de ahí a acusar falsedad o mentira, hay una gran distancia”, agregó.

Por su parte, Ana Lya Uriarte, ex ministra del actual gobierno y que también formó parte del gabinete de Bachelet, afirmó que Rincón que “tiene todo el derecho de estar en el lugar del espectro que ella estime, pero sí nos parece que está yendo bastante más allá“.

En diálogo con 13C Radio, Uriarte reaccionó a los dichos de la parlamentaria y aseguró que “lo sentí doloroso, transgrede algunos códigos en los que nos movemos en general los chilenos, que es la lealtad, cuando le dice la presidenta o no entendió lo que lee, o miente”.

“Ella trabajó varios años con la presidenta, sabe perfectamente el nivel de agudeza y lo incisiva que puede llegar a ser para desentrañar sentidos, alcances de los términos, y de las consecuencias”, agregó.

“No está entendiendo o está mal asesorada, como infantilizando un juicio de una ex presidenta… me chocó mucho. La carta en el primer párrafo llega a la insolencia, y en el último a la arrogancia, porque dice ‘converse conmigo y yo le voy a explicar cómo son las cosas’… en chileno: ‘Te pasaste’”, completó después.

