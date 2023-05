Oficialismo y resultado de elección de consejeros: “El Partido Republicano se come la votación del Rechazo”

Cerca de las 20:45 de la tarde, el pacto Unidad para Chile se refirió a los resultados de la elección de consejeros constitucionales, en la cual se impuso el Partido Republicano como primera mayoría. “Esperamos tener un proyecto de Constitución que consagre por fin Estado social y democrático de derecho”, afirmó la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic. En tanto, el timonel de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, indicó que “el Partido Republicano se come la votación del Rechazo” y emplazó a Chile Vamos, luego del contundente triunfo de la colectividad opositora. “Recordemos que el Partido Republicano no fue parte del acuerdo, siempre dijeron que no quería una nueva Constitución. La pregunta es si van a poner la música o si Chile Vamos va a ser vagón de cola del Partido Republicano, tanto en el Consejo Constitucional como en el proceso de reformas del presidente Boric”.