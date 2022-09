“Me saqué 4 fotos”: Las anécdotas que contó una votante por su increíble parecido con Michelle Bachelet

En el Estadio Monumental se registró un inédito momento junto a una mujer que se reconoce a sí misma como “igualita” a la ex presidenta Michelle Bachelet. Contó a CHV Noticias que le han pedido al menos cuatro fotos por su gran parecido y que, durante todo este tiempo, “me pasaron las cosas más increíbles con Héctor Noguera, con Malucha Pinto, con todos. En el fondo hay que asumir, pero nunca me tiraron tomates ni huevos (…) Así es que fue una experiencia bonita y se la debo a ella”. Al mismo tiempo relató una vivencia en Peñalolén años atrás, cuando trabajadores le exigieron medidas por problemas de salubridad en el lugar donde comían, debiendo mostrar el carnet para que le creyeran que ella no era Bachelet.