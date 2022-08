Franco Parisi reaparece para criticar acto en Valparaíso: “Me da pena por las performistas”

Franco Parisi reapareció en los medios de comunicación tras su participación en las elecciones presidenciales del 2021, donde obtuvo el tercer lugar de las preferencias. Ahora, se refirió a la contingencia política, en concreto por las campañas del Apruebo y el Rechazo.

El fundador del Partido de la Gente (PDG) participó de Sin Filtros, donde comentó lo ocurrido en el evento del Apruebo en Valparaíso, con la criticada actuación de Las Indetectables.

El alcalde Jorge “Sharp ya tiene un prontuario de estar haciendo una decadencia permanente y consistente en Valparaíso. Sharp mató la vida universitaria, cultural y familiar de Valparaíso”.

“Lo que más me duele con esta situación, no solo la ofensa a los niños y la abandera, sino que además… Sharp se caracteriza por echarle la culpa a alguien y no asumirla“, declaró el economista radicado en EE.UU., sobre el acto organizado por Apruebo Transformar.

Junto a lo anterior, agregó que “me da pena por las performistas, no sé como llamarlas, no sé si es arte o no, Las Indetectables, la forma en que los dejaron completamente abandonados, todos. Y eso es característico del Frente Amplio”.

Sobre este punto, reiteró su crítica a la generación de dirigentes estudiantiles que actualmente están en puestos de autoridad: “El Frente Amplio, y particularmente Sharp, Boric y Jackson, siempre hacen lo mismo: aprovechan a la gente, la estrujan y las botan“.

Finalmente, concluyó que “la situación de Valparaíso es un reflejo del modus operandi de esta nueva camada de políticos profesionales que, al final de cuenta, lo único que hacen es tratar mal a la clase media”.

Al respecto, la autoridad comunal declaró durante el domingo que “se produjo la intervención de un grupo cuya acción no estaba en conocimiento previo de los organizadores del evento, ni de las animadoras, ni mía” y manifestó su “más categórica condena a este hecho, el cual no nos representa bajo ningún aspecto”.