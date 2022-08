Plebiscito: Pdte. Boric reitera que están “a disposición de la Contraloría”, pero pide no “cortarnos las piernas”

En entrevista con CHV Noticias, el presidente Gabriel Boric volvió a referirse a la prescindencia a la que debe someterse el gobierno de cara al plebiscito constitucional del 4 de septiembre. El mandatario aseguró que está “a total disposición de la Contraloría”, pero apuntó a que “pretender un gobierno aséptico que no tenga posición política y que se le niegue la vocación con la cual todo el mundo sabe que venimos, me parece que es absurdo (…) De ahí a que no se pueda manifestar opinión respecto del proceso quizás más relevante de los últimos 30 años en Chile, creo que es un poco cortarnos las piernas”.