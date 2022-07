Pdte. Boric responde críticas: “No me extraña que José Antonio Kast esté de ese lado”

El presidente Gabriel Boric se refirió este martes a la denuncia de José Antonio Kast y la bancada del Partido Republicano a Contraloría por actos del mandatario que pudieran ser considerados como parte de una campaña electoral.

En esa instancia, el ex candidato presidencial sostuvo que el actual mandatario “fue electo para gobernar, no para convertirse en un jefe de campaña. Llevamos cuatro meses de gobierno y no se ha gobernado”.

Al respecto, horas más tarde, el jefe de Estado expresó que “como gobierno estamos haciendo algo a lo que no vamos a renunciar, que es informar”.

“Queremos que todos los chilenos y chilenas puedan votar informados el 4 de septiembre”, añadió, en relación al plebiscito.

Junto a lo anterior, el mandatario reiteró que “cuándo antes habíamos tenido un debate constitucional más democrático que este” y reiteró que “ambas opciones son legítimas, lo importante es que se vote conociendo el texto y lo vamos a poner a disposición”.

Además, ironizó con una crítica que se hizo hace unos días por parte de personas que han expresado que votarán Rechazo, quien no estaban de acuerdo con que se imprima el documento, porque es perjudicial para el medio ambiente. Ante esto, Boric replicó “a algunos ahora les salió la preocupación, ahora, de que no quieren que se impriman libros por ecología”.

“Me alegro que chilenos y chilenas estén ávidas por conocer el texto”, indicó.

Finalmente, concluyó que “no me extraña que José Antonio Kast esté de ese lado. Hemos estado de lados distintos toda la vida. Me parece que es bien decidor de las posiciones que se juegan en esta decisión tan importante”.