“Me avergüenza”: Pdte. Gabriel Boric criticó “invisibilización de mujeres” en cobertura del Acuerdo por Chile

El presidente Gabriel Boric realizó una dura crítica por la cobertura mediática del “Acuerdo por Chile”, compromiso alcanzado por las principales fuerzas políticas sobre el nuevo proceso constituyente.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario compartió una publicación de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, quien pidió “recordar que mujeres fueron clave en el Acuerdo por Chile”.

La secretaria de Estado compartió una serie de portadas de medios de comunicación, en las cuales solo se destacaban a figuras políticas masculinas como los protagonistas del nuevo acuerdo constituyente.

“Se plantea paridad de entrada y salida y también para expertas”, sostuvo Orellana, quien resaltó la participación de políticas como Natalia Piergentili (PPD), Ximena Rincón (Demócratas), Gloria Hutt (Evópoli), María José Hoffmann (UDI) y la senadora Claudia Pascual (PC).

Al respecto, el mandatario sostuvo que “me avergüenza la invisibilización que medios conservadores hacen de las mujeres”.

“A la vez, me enorgullece tener la convicción que en el gobierno no los escucharemos. La paridad llegó para quedarse y el rol de las mujeres en el proceso constituyente será esencial“, cerró la máxima autoridad.

