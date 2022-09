Pedro Pascal compartió reflexión por propuesta de nueva Constitución: “Asombrosamente visionaria, ética”

Pedro Pascal volvió a comentar sobre el plebiscito del domingo 4 de septiembre, a través de sus redes sociales.

El popular actor chileno, que ya anunció que votará Apruebo, compartió una columna escrita por el activista por los Derechos Humanos Ariel Dorfman.

El escritor publicó una columna en LA Times donde reflexiona sobre el proceso constitucional chileno.

“Estoy convencido… de que si suficientes ciudadanos llegan a comprender el contenido real de la constitución, ratificarán lo que es una carta asombrosamente visionaria, ética y profundamente democrática”, citó el protagonista de The Mandalorian.

En el texto de Dorfman, quien nació en Argentina, pero también tiene la nacionalidad chilena, concluyó que “este 4 de septiembre creo y rezo para que los sueños de liberación y dignidad del pueblo chileno no se vuelvan a ver frustrados”.

“Que la nueva constitución se convierta en un modelo brillante de cómo debemos cuidarnos unos a otros y a la naturaleza en este siglo atribulado“, cerró.

