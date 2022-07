Pedro Pool acumula siete denuncias en su contra y Fiscalía iniciará investigación por amenazas

El Ministerio Público iniciará una investigación contra un empresario de Osorno por el delito de amenazas. A través de redes sociales, Pedro Pool habló de fusilar a ex convencionales en caso que gane el Apruebo. Según indicó la Fiscalía, hasta ahora existen siete denuncias en su contra. Pese a lo anterior, Pool no se arrepiente de sus dichos: “No me van a amedrentar, voy a seguir hablando y trabajando por la libertad. Si tengo que pagar algún precio, ya sea persecución o cárcel por la libertad mía, de mi familia y mi pueblo, lo voy a pagar con gusto”, señaló a CHV Noticias.