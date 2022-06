Ex pdte. Piñera no asistirá a ceremonia de la CC: “Invitación no honra la tradición de respeto republicano”

El ex presidente Sebastián Piñera confirmó este lunes que finalmente no asistirá a la ceremonia de cierre de la Convención Constitucional (CC), instancia que está pactada para el 4 de julio.

La noticia fue dada a conocer por el otrora mandatario mediante una carta dirigida a la actual cabeza de la mesa de la CC, la convencional María Elisa Quinteros.

“Creo que la forma confusa y contradictoria en que se invitó a la y los ex presidentes no honra la tradición de respeto republicano de nuestro país”, manifestó el otrora jefe de Estado.

Respecto a si participará en la sesión del próximo 4 de julio, en la que el órgano hará entrega del borrador definitivo de la propuesta de nueva Constitución, Piñera aclaró que “al igual que los otros ex presidentes, he decidido no asistir”.

Con esto, el ex mandatario, a cargo del país entre 2010 y 2014 y en un segundo período entre 2018 y marzo del presente año, se suma a la decisión de Eduardo Frei y Ricardo Lagos, quienes informaron que tampoco estarán presentes en el evento.

Por otro lado, el ex senador también se refirió al proceso constituyente y afirmó que “en Chile llevamos más de 40 años dividiéndonos y confrontándonos en torno a la Constitución del ’80, a pesar de sus múltiples y significativas reformas”.

“La inmensa mayoría de los chilenos no quiere seguir dividiéndose y confrontándose en torno a la Constitución durante los próximos 40 años. Quiere unidad y que la Constitución sea la Casa de Todos”, concluyó.

La semana pasada, la CC finalmente realizó la invitación a las ex autoridades, tras una polémica generada por las declaraciones de algunos convencionales en contra de que se les incluyera en la ceremonia.

Revisa la respuesta de Sebastián Piñera acá:

En desarrollo…