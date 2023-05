El mensaje de Sebastián Piñera tras votar en Las Condes: “Chile no resiste un nuevo fracaso en materia constitucional”

El ex presidente Sebastián Piñera acudió a su local de votación en Las Condes para emitir su sufragio y aprovechó la instancia para hablar sobre este nuevo proceso constituyente. Según dijo, “llevamos 40 años peleándonos entre nosotros en torno a la Constitución y la Constitución es justo lo contrario, debe ser un gran marco de unidad y estabilidad”. Por tanto, enfatizó en que los elegidos “van a ser consejeros constitucionales no para seguir reviviendo las mismas peleas y odiosidades que hemos vivido los últimos años, ellos tienen una misión que tiene que estar a la altura de lo que Chile espera de ellos“, señaló. “Si no lo hacen y repetimos lo que pasó con la Convención Constitucional, vamos a tener un nuevo fracaso y Chile no necesita, merece ni resiste un nuevo fracaso en materia constitucional“, cerró.