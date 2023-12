Plebiscito 2023 | Qué dice la nueva propuesta sobre seguridad y en qué se diferencia de la actual

El próximo domingo 17 de diciembre se llevará a cabo un nuevo Plebiscito Constitucional, instancia en la que la ciudadanía deberá votar A Favor o En Contra de la propuesta elaborada por el Consejo.

Hasta este miércoles los comandos podrán realizar sus respectivas campañas, donde aún se intenta captar a un importante número de indecisos, según indicaron las últimas encuestas.

En ese sentido, la plataforma VAR Constitucional, del Laboratorio de Comunicaciones de la Universidad Diego Portales (UDP), elaboró un análisis comparativo entre la actual Constitución vigente y la propuesta del Consejo Constitucional, entre los que destaca Capítulo VII de Seguridad Pública.

Seguridad Pública en la propuesta de Nueva Constitución

Claudio Fuentes, profesor de la facultad de Ciencia Política de la UDP, conversó con CHV Noticias sobre dicho capítulo, el que no tiene contraparte en la Constitución actual. ¿Por qué cree que se dio tal situación? ¿Qué tanto afectaría a lo que hoy conocemos como seguridad pública en el documento actual? El experto responde.

Según la percepción de Fuentes, “esto se dio por la coyuntura, el tema de la seguridad ciudadana está en el top de la agenda, es la principal preocupación ciudadana y los actores políticos han colocado un fuerte énfasis en lo que se ha llamado crisis de seguridad pública en el país y, por lo tanto, esta es una respuesta política a esa crisis de seguridad”.

“Lo que hay que mirar son las atribuciones y funciones que se le dan a Carabineros, PDI y Gendarmería y a todo lo que es el sistema de seguridad pública. En ese sentido, las atribuciones son relativamente similares a lo que tiene la Constitución actual, aunque ahora Gendarmería se eleva a cargo institucional, antes no aparecía”, agregó.

Diferencia entre la propuesta y la Constitución actual en seguridad

Fuentes afirmó que el único cambio entre la actual Constitución y la propuesta en temas de seguridad, tiene que ver con una parte del Artículo 124, donde se establece un mandato para que las fuerzas de orden y seguridad deban colaborar con los municipios para la prevención del delito.

“Eso no aparecía, que las Fuerzas Armadas deban colaborar con la prevención del delito con municipios. Eso plantea un dilema a los propios Carabineros, ¿a quién le hago caso, al municipio o al Gobierno central? Ahí se produce tensión sobre a quién le voy a responder, al municipio que me diga que ‘haga esto’ o al Gobierno central que me dice ‘haga esto otro'”.

