Pleno de la Convención rechazó todos los artículos propuestos por la Comisión de Pueblos Indígenas

Durante la jornada de este jueves, el pleno de la Convención Constitucional rechazó en su totalidad los artículos del segundo informe de la Comisión de Derechos de Pueblos Originarios y Plurinacionalidad.

Dicha instancia era la última opción para que las propuestas integrarán el borrador de la nueva carta fundamental para Chile, sin embargo, no se lograron los votos.

Incluso, el primer documento de la misma Comisión no tuvo luz verde por el hemiciclo, ya que de los 39 artículos presentados solo uno logró los dos tercios de los sufragios.

NOTICIAS📰| Informe de Segunda Propuesta del Catálogo de Derechos de Pueblos Indígenas fue rechazado por completo. Solo el artículo 4: "Identidad e integridad cultural" – de un total de 39 normas-, presentado en el primer informe, ingresó al borrador de nueva Constitución

“Identidad e integridad cultural. Los pueblos y naciones indígenas y sus miembros tienen derecho a la identidad e integridad cultural, y a que se reconozcan y respeten sus cosmovisiones, formas de vida e instituciones propias”, indica la única normativa que ingresó al borrador, la cual fue aprobada con anterioridad.

Con respecto al debate que se vivió en el ex Congreso Nacional, sectores de Vamos por Chile y del Partido Republicano calificaron las iniciativas rechazadas como “indigenistas”.

“Para nosotros este informe no tiene ninguna validez. Por eso es que como bancada hemos decidido no votarlo, porque no estamos dispuestos a validar un proceso viciado como este“, expresó Eduardo Crettón, convencional de la UDI.

La convencional del pueblo aymara Isabella Mamani respondió a los emplazamientos indicando “que sea la primera Constitución que reconoce a los pueblos indígenas no la convierte en indigenista, al contrario, abre las posibilidades para que podamos compartir las riquezas que afloran en el Chile que nos es común“.



Por otra parte, representantes de los pueblos originarios, lamentaron el rechazo de las normativas propuestas, indicando que todas nacieron desde la consulta indígena que realizó el órgano encargado de redactar la nueva carta fundamental a principios de 2022.

“Le quiero decir al pueblo de Chile que no desconfíe de los pueblos indígenas, que nos tengamos aprecio. Queremos compartir de manera equitativa, a nadie le queremos quitar el derecho”, declaró el constituyente Adolfo Millabur, representante del pueblo mapuche.

Asimismo Luis Jiménez, representante aymara en la CC, señaló que más allá de las izquierdas y las derechas “hay una élite que le cuesta entender que en Chile no hay un solo pueblo, la existencia de la nación no fue algo natural, se hizo a costa del indio, del negro y del mestizo”.

Es relevante consignar que entre las propuestas rechazadas se encontraban normativas relacionadas con los principios de plurinacionalidad, autodeterminación, derechos linguísticos, soberanía alimentaria indígena y educación.