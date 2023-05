“Aunque haya amargos que lo critiquen”: Pdte. Boric defiende su viralizado paso por tobogán con recuerdo de infancia

Con un recuerdo de su infancia, el presidente Gabriel Boric destapó una vivencia personal con la que explicó parte de su incidente que vivió en un tobogán de Punta Arenas y que se volvió viral durante las últimas horas.

Esto ocurrió en el reciente viaje del jefe de Estado a Punta Arenas para emitir su voto en la elección del Consejo Constitucional, instancia que aprovechó además para recorrer sectores significativos para él en su ciudad natal.

“Cuando era chico, mi nono (nacido en Punta Arenas en 1908) siempre me llevaba a pasear por nuestra ciudad mientras me contaba historias de Magallanes antiguo y me mostraba con su voz pausada y profunda la historia de los lugares que pisábamos”, comenzó contando en una publicación en Instagram.

“Aunque él ya estaba algo encorvado, yo lo miraba hacia arriba con ojos de ensoñación y recuerdo la sensación de viajar con él en el tiempo a través de esas caminatas”, continuó, agregando además una foto en la que aparece junto a su abuelo años atrás.

“Desde entonces, siempre que estoy en Punta Arenas pienso en él cuando cruzo un puente o veo un tobogán vacío, y nunca voy a dejar de cruzarlos o recorrerlos aunque hayan indiscretos que pretendan robar ese momento o amargos que lo critiquen porque niegan la infancia que todos llevamos dentro”, argumentó, aludiendo a esta incómoda situación ya mencionada.

