Presidente Boric tras emitir su voto en Punta Arenas: “Sea cual sea el resultado, configura un avance para el país”

El presidente Gabriel Boric acudió la mañana de este domingo al Liceo Industrial Armando Quezada, en Punta Arenas, para emitir su voto en este nuevo proceso constituyente. Al respecto, el mandatario sostuvo que “sea cual sea el resultado que tendremos hoy día en la noche, la elección de los nuevos consejeros constitucionales configura un avance para el país“, asegurando que el gobierno respetará “a raja tabla” lo que se determine. “Esto no debiera ser una pelea política de corto plazo o una pelea entre políticos, sino de cómo logramos ponernos de acuerdo (…) para construir un Chile desarrollado, justo e inclusivo, pensando no en la próxima elección, sino en la próxima generación“, agregó. Por otro lado apuntó a que “el gobierno no se inmiscuirá en el proceso y vamos a respetar plenamente en la autonomía del órgano”. “Esta vez no hay margen de error”, sentenció.