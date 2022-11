Raúl Soto, presidente de la Cámara sobre constitución: “Si no hay acuerdo en noviembre, es probable que no haya”

Durante la jornada de hoy se celebró una nueva reunión en el ex Congreso para continuar con el debate acerca de una nueva Constitución. Pero discrepancias sobre el mecanismo de redacción del texto frenaron el debate. El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, dijo que “este acuerdo tiene que salir sí o sí dentro del mes de noviembre. Si no, es muy probable que no haya acuerdo“. Por su parte, el Presidente del Senado, Álvaro Elizalde, sugirió que hayan reuniones diarias este mes. Al contrario, el Senador opositor Francisco Chahuán señaló: “Nosotros no estamos apurados en resignificar fechas”.