Pdte. Boric sobre uso de imagen de Chayanne y La Roja: “Hagamos la campaña con el máximo respeto”

El presidente Gabriel Boric se refirió a las dos polémicas que se generaron el pasado jueves en lo que respecta a las campañas para el plebiscito de salida y el uso de la imagen de Chayanne, y también de la camiseta de La Roja.

Cabe recordar que todo comenzó cuando el cantante puertorriqueño publicó un comunicado en sus redes sociales pidiendo que no se utilizara más su imagen para campañas políticas porque “nunca se involucra” en estos temas. De lo contrario, se podrían arriesgar “consecuencias legales”.

Dicha declaración vino justo después de que el diputado de Convergencia Social (CS), Diego Ibáñez, publicara un “manual” en su cuenta de Instagram titulado “cómo convencer a tu familia de votar Apruebo”, el cual tenía la imagen del artista sosteniendo el texto que se someterá a votación el 4 de septiembre.

Y no fue el único. Horas después, desde La Roja emitieron un comunicado en el que indicaron que “la camiseta de la Selección representa a todo Chile” y recalcaron que “no pertenece a ningún sector político, ideología, raza, religión y/o pensamiento”.

“Condenamos y repudiamos su uso para un fin político y no deportivo. La Roja une a todas y todos, y no debe ser motivo de división”, cerraron.

La respuesta del pdte. Boric

En esa línea, durante horas de este viernes el mandatario fue consultado en un punto de prensa sobre las dos polémicas.

Al comienzo señaló que como gobierno “el deber que tenemos que cumplir es de informar. Y a mí me ha sorprendido estos días cómo hay algunos sectores que parecieran no querer que se informe y que se conozca el texto. Han alegado hasta porque se reparte el proyecto de nueva Constitución que se va a votar. Eso a mí realmente me parece insólito, que hay quienes prefieran que se vote con la menor información posible”.

Tras eso insistió en que “ambas opciones son legítimas, cada quien somos personas con opinión política y tenemos el derecho de expresarla, pero jamás usar recursos públicos para hacer campaña en un sentido u otro. Y eso lo vamos a respetar, y en eso estamos en total concordancia con Contraloría”.

“Pero se equivocan profundamente quienes creen que mintiendo o desinformando se puede ganar una campaña. En Chile, los conflictos, las diferencias que tenemos, lo solucionamos con más democracia, no con menos. El proceso constituyente es parte de ese aprendizaje. Y por cierto que se tiene que respetar la ley”.

“Hagamos la campaña con el máximo respeto, en estas cosas siempre hay muchas susceptibilidades y sensibilidades”, dijo luego de volver a ser consultado por la polémica con Chayanne y La Roja.

Finalmente, en una manera de cerrar el tema, el jefe de Estado realizó un análisis de lo que ocurrió con la selección y el encuentro que tuvo que el equipo de Rugby.

“Estamos orgullosos de esos jóvenes que están masificando el deporte. Yo no sé si ellos votan Apruebo o Rechazo, si apoyan al gobierno o son contrarios, no importa. Acá el deber del gobierno es obrar para todos los chilenos y chilenas, y eso es lo que vamos a seguir haciendo”, sentenció.