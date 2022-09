Pdte. Boric propone nuevo “itinerario constituyente” con la sociedad civil y el Congreso “como gran protagonista”

La noche de este domingo 4 de septiembre, el presidente Gabriel Boric se refirió al resultado del plebiscito de salida, en el que el Rechazo se impuso con más de un 60% de los votos válidamente emitidos, dejando al Apruebo en segundo lugar con un 38%.

Desde La Moneda, el mandatario indicó que el resultado entregó el mensaje de que el país “quiere y valora a su democracia, que confía en ella”.

También, agradeció al Servicio Electoral de Chile (Servel), FF.AA., Carabineros, vocales de mesa y ciudadanos, y aseguró que en Chile “las instituciones funcionan”.

“Este 4 de septiembre la democracia chilena sale más robusta, así lo ha visto y reconocido el mundo entero, un país en el que en sus momentos más difícil opta por el diálogo y de esto debemos estar profundamente orgullosos”, continuó.

En esa línea, dijo que “estoy seguro que el esfuerzo realizado no será en vano, pues así es como mejor avanzan los países, aprendiendo de su experiencia”.

“El segundo mensaje del pueblo chileno es que no quedó satisfecho con la propuesta de Constitución que la convención le presentó a Chile y por ende ha decidido rechazarla en las urnas”, añadió. “Hay que escuchar la voz del pueblo, no solo este día, si no de todo lo acontecido en este último año intenso que hemos vivido”.

Tras eso, aseguró que “me comprometo a poner todo de mi parte para construir en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo itinerario constituyente que nos entregue un texto que, recogiendo los aprendizajes del proceso, logre interpretar a una amplia mayoría ciudadana y sé que en eso todas y todos nos van a acompañar”.

En ese sentido, indicó que este lunes 5 de septiembre, “a primera hora” se reunirá con los presidentes de ambas Cámaras y con “otras autoridades de la república para avanzar lo más rápidamente en esta dirección”.

“No podemos dejar pasar el tiempo ni enfrascarnos en polémicas interminables”, añadió e hizo un llamado a “todas las fuerzas políticas a poner a Chile por delante de cualquier legítima diferencia y acordar a la brevedad los plazos y bordes de un nuevo proceso constitucional”.

“Estamos frente a un desafío histórico y sabemos que nunca son sencillos. Tenemos la oportunidad de elegir las bases de un nuevo Chile, que recogiendo lo mejor de nuestra historia nos embarque en recorrido que nos fortalezca como país y comunidad”, expresó.