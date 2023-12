Pdte. del Partido Republicano tras triunfo del En Contra: “No fuimos capaces de convencer”

Con más del 96% de las mesas escrutadas que revelan el triunfo de la opción “En Contra” en el Plebiscito Constitucional, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, reconoció la derrota. “Los republicanos trabajamos de acuerdo a nuestras convicciones y esas son las que primaron en estos meses de trabajo”, sostuvo el también ex diputado. Seguido de esto, y luego de hacer menciones a los indultos y el Caso Convenios, Squella declaró que “frente a este resultado, nos corresponde reconocer que no fuimos capaces de convencer a los chilenos que este texto era mejor que la actual Constitución y que se cerraba, además, el interés de la izquierda por refundar el país con una nueva Constitución”, pero aún así, destacó de la mano con ello que “Chile entero es testigo de que no habrá más intentos”.