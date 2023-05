Pdte. del Servel anuncia investigación por candidatura de Karla Añes: “Tomaremos las medidas respectivas”

Las dudas y controversias en torno a la candidatura como consejera constitucional de Karla Añes (PDG), siguen vigentes luego que el jueves se diera a conocer que en 2017 fue condenada por tráfico de drogas, recibiendo una pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, entre otras accesorias.

En la misma jornada, el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, señaló que de acuerdo a la Constitución vigente, una vez cumplida su pena “ella recuperó su derecho a la ciudadanía” en 2017. Es decir, a partir de entonces “ella volvió a ser ciudadana con derecho a sufragio”, expuso Tagle.

Además indicó que Añes, de igual forma, aparecerá en la papeleta para las elecciones que se desarrollarán este domingo 7 de mayo.

Pero luego que el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI) desmintiera la rehabilitación de Añes para poder postular a cargos públicos -dado que para ello primero se requería la acción de la Cámara Alta mediante una solicitud por parte de la propia implicada-, Tagle aclaró y rectificó ciertos antecedentes.

En concreto, el presidente del Servel expuso este viernes que “yo nunca dije que ella fue rehabilitada por el Senado, yo ayer solamente expliqué que la persona había sido inhabilitada, había perdido su ciudadanía, y la había recuperado por el envío normal que hace el Registro Civil”.

Continuando con esto, anunció que “el Servel ha dispuesto una investigación” para establecer presuntas responsabilidades en lo ocurrido, ya que “esta condena fue calificada como general en nuestros registros” que datan de 2012.

Por lo mismo, “al recibir (la información) del Registro Civil, se volvió a habilitar, y no como (una condena) de drogas, en cuyo caso no solo se necesita lo del Registro Civil, sino que también tiene que llegar una rehabilitación por parte del Senado y que obviamente no nos ha llegado“.

“Además esta persona no ha solicitado la rehabilitación al Senado, que es una condición y no se hace automáticamente”, añadió.

“Acto contrario a la buena fe”

Como otro factor dentro de lo ocurrido, Tagle señaló que “por mandato de la Ley de Votaciones y Escrutinios, todo candidato tiene que llenar una declaración jurada ante notario, y en esa declaración declara bajo juramento cumplir con los requisitos constitucionales y legales y no estar afecto a inhabilidades establecidas en la Constitución”.

“Ella firmó esta declaración ante notario y obviamente hizo un acto contrario a la buena fe”, manifestó.

Al ser consultado sobre la eventual elección de Añes este domingo, Tagle indicó que “por supuesto, como cualquiera otra, es reclamable al Tribunal Calificador de Elecciones“.

“Estamos investigando qué (información) recibimos nosotros, y si recibimos con el delito de drogas, como efectivamente fue, entonces fue mal calificada y ahí tenemos un problema”, sentenció, anunciando que una vez se obtengan los resultados de las indagatorias, “tomaremos las medidas respectivas después de la elección”.