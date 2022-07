“El Rechazo es el pasado, es la Constitución de Pinochet”: Partidos lanzan oficialmente campaña por el Apruebo

Este miércoles, el colectivo Apruebo Dignidad (AD) y el Partido Socialista (PS) comenzaron la campaña por el Apruebo, con miras al plebiscito del 4 de septiembre, donde la ciudadanía deberá optar entre ratificar o rechazar la propuesta de nueva Constitución elaborada por la Convención Constitucional.

En diversas actividades, representantes de estas agrupaciones llamaron a informarse del documento entregado oficialmente el pasado lunes 4 de julio al presidente Gabriel Boric.

Entre quienes tomaron la palabra estuvo el secretario general del PS, Camilo Escalona, quien sostuvo que “el Apruebo significa dotar a Chile de una nueva institucionalidad, de un Estado social democrático de derecho, que enfrente los temas que están pendientes y que incluso llevaron a un estallido social como el de octubre del 2019″.

“El rechazo es el pasado, es la Constitución de Pinochet”, añadió el ex senador, quien en 2012, hace 10 años, calificó como “fumar opio” el proceso de la Asamblea Constituyente, aunque luego reconoció que había sido una “mala frase” en 2020.

Junto a lo anterior, agregó que “el Apruebo y el Rechazo no están en el mismo nivel, son dos opciones de país que son diferentes. En consecuencia seguimos inamoviblemente, sin duda alguna y sin vacilaciones con la opción del Apruebo, porque de ese pilar podremos mejorar las nuevas institucionalidades en el futuro”.

En tanto que la ex convencional de Apruebo Dignidad y otrora candidata presidencial, Beatriz Sánchez, se refirió a las declaraciones del ex presidente Ricardo Lagos, quien reflexionó sobre la elección, pero no entregó su preferencia por alguna de las alternativas.

“Me encantaría que todo el mundo tomara sus definiciones. Lo que muestra el Apruebo es el Chile de hoy y de mañana”, expresó.

Asimismo, argumentó que “esto es mucho más grade que nosotras o un presidente de partido y una sola organización, esto es para toda la ciudadanía, no nos vamos a quedar con un solo liderazgo”.

En tanto que la diputada Emilia Schneider (Comunes) destacó que “llevamos muchos años intentando garantizar derechos sociales, pidiendo cosas como que el Sernac proteja a la gente y nos hemos topado con cerrojos heredados de la dictadura y que, pese a las reformas que ha tenido, sigue impidiendo que la democracia y los intereses de la mayoría avancen“.

Finalmente, expuso que “y para quienes crean que hay cosas que mejorar el nuevo texto, tenemos una buena noticia: a diferencia de la Constitución actual, que deja amarrada un modelo de sociedad, esta propuesta permite que la democracia actúe“.