Pesar transversal: Las reacciones que dejó el triunfo del Rechazo en rostros del Apruebo

Luego de una larga jornada de plebiscito a lo largo del país, la opción Rechazo se impuso con más del 60% de las preferencias, dejando sin opciones al Apruebo.

Tras conocer los resultados preliminares que dieron por ganadora la opción de continuar con la Constitución actual, diferentes rostros del Apruebo manifestaron su pesar por los resultados de la votación.

Por su parte, el ex convencional Ignacio Achurra, indicó que “el pueblo de Chile ha hablado y la democracia se respeta siempre. Tenemos muchos desafíos por delante para avanzar hacia un país más justo. A quienes participamos del proceso nos cabe hacer autocrítica”.

Por su parte, el ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (MEO), expresó que “este es un golpe fuerte. La gente quiere una nueva Constitución. Rechazaron los escándalos y la arrogancia de la convención, y la inacción del gobierno”.

La humorista Natalia Valdebenito señaló que “es triste. Y aún así la seguridad de estar en el lugar correcto”.

Siempre he tomado opciones y me las he jugado por lo que creo, sin esconderme ni disfrazarme de lo que no soy. No es primera derrota que sufro y seguramente sufriré otras. Felicito a los ganadores, porque respeto la democracia. A seguir, porque no está muerta quien pelea! 💜 💪🏽 pic.twitter.com/S5PjQrwBBn

— Claudia Pizarro (@ClaudiaPizarro) September 5, 2022