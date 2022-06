Lagos declina de participar en ceremonia de cierre de la CC: “Prefiero dejar mi lugar a otra persona”

Un gran debate se ha generado al interior de la Convención Constitucional con respecto a la invitación de los ex presidentes de la República a la ceremonia de cierre del próximo 4 de julio.

Durante la tarde de este jueves 16 de junio, el ex jefe de Estado, Ricardo Lagos, envió una carta a la CC señalando que no asistirá a la entrega del texto final de nueva Constitución para Chile, el cual deberá ser ratificado por la ciudadanía en el plebiscito del 4 de septiembre.

En primera instancia, el ex mandatario precisó que desde el inicio del proceso constituyente ha tenido una relación “muy cercana a su labor y quehacer“, recordando que envió una nota de felicitaciones a Elisa Loncon y a Jaime Bassa, cuando salieron electos como miembros de la mesa directiva.

Además mencionó que envió 150 ejemplares de del documento “Tu Constitución“, un informe ciudadano realizado por la Fundación Democracia y Desarrollo durante 2015, impulsando una consulta ciudadana que definió algunos ejes temáticos que se deberían incluir en la próxima carta magna.

Por otra parte, destacó que participó en un debate de la Comisión de Derechos Fundamentales relativo al origen secreto de los testimonios que formaron parte del Informe Valech sobre Prisión Política y Tortura durante dictadura.

“En ese momento, 5 de septiembre de 2021, explicamos que el origen de dicha cláusula se estableció para proteger a las víctimas que sufrieron tortura y humillaciones que denunciaban, pero pedían privacidad. Es un secreto para proteger a la víctima”, expresó Lagos en su misiva.

Con respecto a su relación con el trabajo de la Convención, señaló que “tuvo el honor” de participar en la Comisión de Sistema Político en la que a partir de una exposición por zoom, “se realizó un diálogo muy enriquecedor con los participantes”.

Lo anterior, conforme a sus declaraciones, reflejaría el interés que ha tenido de colaborar en la medida de sus posibilidades.

“Por esto, dado a las dificultades que existen por el aforo, le rogaría que no considere mi nombre en la ceremonia de presentación del texto de la nueva Constitución para dar lugar a personas que, con menos oportunidades de participación e interacción durante el trabajo de la CC puedan participar del evento y se informen a cabalidad sobre los alcances del texto propuesto”, enfatizó.

“Por lo tanto, he decidido no participar en la ceremonia de clausura donde se entregará el texto final y prefiero dejar mi lugar a otra persona que lo requiera más que el suscrito”, sentenció.

🔴 Ex Presidente Ricardo Lagos anuncia que no asistirá a la ceremonia de cierre de la Convención. Acá la carta “Por lo tanto he decidido no participar en la ceremonia de clausura donde se entregará el texto final, y prefiero dejar mi lugar a otra persona que lo que requiera”👇🏼👇🏼 pic.twitter.com/ogsq5sFY97

— Martín Ortiz Vásquez (@Martin_Ortizz) June 16, 2022