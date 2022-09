“No me voy a negar”: Ricardo Lagos se postula como experto para redactar nueva Constitución

El ex presidente de la República, Ricardo Lagos, se refirió al triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida del pasado domingo 4 de septiembre.

“Tenemos una Constitución vigente hoy y por lo tanto eso es lo que tenemos que aplicar. Cualquier modificación constitucional respecto a lo que tenemos, tiene que seguir los procedimientos propios de la Constitución que hoy nos rige“, afirmó.

En esa misma línea, el ex mandatario apuntó a los movimientos en el mundo político para llevar a cabo un nuevo proceso constituyente, luego que se rechazara la propuesta de nueva Carta Magna.

“Si hay decisión de un acuerdo parlamentario amplio y el presidente desea que sea una Convención Constitucional íntegramente elegida y ese es el acuerdo que se llega, eso será”, dijo en conversación con 24 Horas.

Dentro de las propuestas que han sonado con mayor fuerzas en los últimos días, se encuentra la idea de establecer un grupo de expertos que orienten la redacción de un nuevo texto fundamental.

Al respecto, el ex jefe de Estado entregó un particular consejo al presidente Gabriel Boric. “El que lleva la batuta en estos burdos es el presidente, si me pregunta el ideal, mientras elegimos los nuevos constituyentes, yo imitaría al León de Tarapacá (Jorge Alessandri). Mientras elegían la asamblea constituyente, nombró a 20 o 25 expertos y dijo ‘tengan un borrador preparado para cuando llegue la asamblea'”.

Consultado sobre si participaría en un nuevo proceso, enfatizó “eso lo resuelve el presidente, (pero) yo soy un disponible para lo que pueda servir. Si eso ayuda, obviamente no me voy a negar“.

“Yo quiero a Chile, por eso me metí a hacer estas cosas”, cerró.