Continúa la polémica respecto a la situación del constituyente Rodrigo Rojas Vade, quien no participado desde inicios de septiembre en el órgano redactor tras confesar que no padecía cáncer, enfermedad que afirmó tener desde que se hiciera conocido en el estallido social de 2019.

Mediante un escrito, la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, y el secretario provisional, John Smok, la mesa de la Convención Constitucional confirmó que el denominado “Pelao Vade”, no ha presentado su renuncia.

El documento es en respuesta a los constituyentes de Chile Podemos Más, Martín Arrau, Marcela Cubillos, Rocío Cantuarias, Harry Jürgensen, Eduardo Cretton, Claudia Castro, Ruth Hurtado y Constanza Hube, quienes realizaron la consulta formal sobre esta situación.

Hace más de dos meses el convencional “Pelao Vade” no pisa el ex Congreso Nacional. Y aunque dejó de participar en el espacio, el constituyente Rojas aún no presenta su renuncia formal a la convención. pic.twitter.com/QTpD7JnjGc

