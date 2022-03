El otrora convencional de la ex Lista del Pueblo ahondó sobre su salida del órgano y explicó que "nunca quise burlarme de nadie, ni de los enfermos de cáncer". En la instancia también contó que cuando era un niño fue abusado. "Me di cuenta muchos años después, y me atrevería a decir que hace tan solo un par de meses, que sí fue una situación de abuso", agregó.