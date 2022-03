El reciente lunes 7 de marzo, el Congreso aprobó y despachó el proyecto que permite la renuncia de los convencionales “cuando hechos graves afecten el funcionamiento de la Convención Constitucional”.

La iniciativa, que fue impulsada tras el caso de Rodrigo Rojas Vade -quien admitió no tener cáncer, enfermedad utilizada como bandera de lucha en su campaña a la CC- , vio la luz verde tras conseguir 119 votos a favor en la Cámara Baja, con lo cual queda lista para convertirse en ley, en espera de su promulgación.

En ese contexto, en una manifiesto divulgado por el mismo Rojas Vade, el ex Lista del Pueblo, aclaró que “desde el inicio propuse de forma voluntaria al Comité de Ética de la CC la devolución del 100% de las dietas recibidas -como medida reparatoria- “y no donadas por los días que no trabajé, porque considero que es lo correcto”.

“Las donaciones que realicé, al ser a causas benéficas sin personalidad jurídica, no fueron reconocidas como válidas, aún así mantuve la voluntad de aceptar el acuerdo adoptado según la resolución del Comité de Ética“, añadió.

Es relevante consignar que la resolución del Comité de Ética, en negociación con el todavía convencional, indica que tendrá que devolver “algunos días de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero“.

“Presentaré mi renuncia a la Convención una vez que se publique la ley que lo permite. Libertad a lxs presos de la revuelta y el Wallmapu”, sentenció.