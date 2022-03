Polémica provocó el anuncio del convencional Rodrigo Rojas Vade de regresar a sus funciones al órgano redactor de una Nueva Constitución este martes, información que fue confirmada por la propia mesa directiva del hemiciclo.

El todavía constituyente dejó de participar en el proceso a inicios de septiembre pasado, luego de que confesara que no padecía cáncer, enfermedad qua aseguró tener desde el inicio del estallido social.

El eventual regreso del denominado “Pelao Vade” fue criticado transversalmente por los convencionales, quienes apuntaron a que aún duerme en el Senado el proyecto de ley que permite de manera oficial renunciar a los constituyentes.

Sin embargo, la respuesta llegó por parte de la presidenta de la Cámara Alta, Ximena Rincón (DC), que abordó los emplazamientos y explicó que sucedió con la iniciativa que aún está en tramitación en el Congreso.

¿Cuándo se revisará el proyecto?

De acuerdo a lo informado por la propia parlamentaria, la iniciativa será puesta en tabla este miércoles 2 de marzo en la tabla del Senado, formando parte de la orden del día en la sesión.

Sin embargo, Rincón aclaró que la medida recién está en primer trámite constitucional, por lo que no se resolverá de inmediato, agregando también que esto regularía la vacante que dejaría le renuncia de Rojas Vade, representante del distrito 13.

“Si no se votó antes es porque, producto de todos los proyectos que se sacaron en el último mes de trabajo legislativo, no hubo quórum para votarlo, no (fue) por problemas de votos”, señaló.

En el caso de Rojas Vade, su regreso se daría de forma telemática y aún no está claro a qué comisión se sumará en caso de retomar sus funciones.