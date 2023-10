Consejo Constitucional: La propuesta de Rojo Edwards para “que no haya plebiscito”

El senador Rojo Edwards causó polémica luego de proponer la cancelación del plebiscito fijado para diciembre, donde los chilenos deberán aprobar o rechazar la nueva propuesta constitucional.

Este lunes, el representante del Partido Republicano indicó que “creo que es muy peligroso lo que está pasando para efectos de la defensa de las ideas”.

“Por eso le quiero pedir, sinceramente, tanto a los presidenciables, pero en particular a los consejeros del centro de la derecha, que no retiren de la mesa la posibilidad de rechazar el texto el día 7 de noviembre para que no haya plebiscito”, propuso.

“Las ideas de la libertad no tienen por qué cargar con el peso de una posible derrota a causa de materias distintas a las ideas, a causa del desgaste de un proceso constituyente que no tiene la atención de la gente”, añadió.

Sus declaraciones generaron diferentes críticas, específicamente de su propio sector.

“Parece que el senador Rojo Edwards hace rato que se separó de las opiniones de los republicanos”, indicó el consejero Ricardo Ortega.

