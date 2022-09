¿Mueven o no la aguja? El rol de los ex Presidentes en las campañas del Apruebo y el Rechazo

A sólo horas de que termine la campaña electoral y, tras muchos rumores que indicaban que no iba a aparecer, la ex Presidenta Bachelet irrumpió en la franja televisiva apoyando la opción del Apruebo. A lo largo de este periodo, en tanto, otros ex mandatarios también se han referido al proceso constituyente se distintas maneras y con diversas posturas. Ante este escenario, CHV Noticias conversó con distintos analistas y cientistas políticos que respondieron a la siguiente pregunta: ¿Qué tan gravitante es el rol de los ex jefes de Estado en la decisión del voto? La respuesta en el informe del periodista José Alejandro Aristimuño.