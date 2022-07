En plena ceremonia: Ex convencional Ruth Hurtado le entregó al pdte. Gabriel Boric pasajes para La Araucanía

La ex convencional del Partido Republicano, Ruth Hurtado, abordó al presidente Gabriel Boric en su llegada al ex Congreso Nacional, donde el mandatario asistió para recibir la propuesta de nueva Constitución.

Eran exactamente las 11:12 de este lunes 4 de julio cuando la ex participante del proceso irrumpió el arribo del jefe de Estado para entregarle un paquete, el cual contenía pasajes para ir a La Región de La Araucanía.

Además, al interior también había una polera con un mensaje denominado “Mujeres por La Araucanía”, donde diversas personas toman carteles que dicen: “No + tomas”, “No + violencia” y “No + terrorismo”, entre otros.

En la transmisión oficial se observó que Boric recibió y escuchó a la ex representante del distrito 22, para posteriormente pasárselo a una persona que caminaba a su lado y que aparentemente era un escolta de seguridad.

Al respecto, Hurtado sostuvo: “en sus casi 120 días que lleva ha visitado tres países, pero no se ha dignado a visitar La Araucanía (…) Las víctimas de la región están abandonadas. No hay respuesta”.

Hasta el momento, el mandatario no ha asistido a la macrozona sur, algo que ha sido criticado por la oposición y por los ex constituyentes Republicanos y de Vamos por Chile, quienes aseguran que no basta con las visitas de la ministra del Interior, Izkia Siches, y del subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve.

En enero pasado, la propia representante del Partido Republicano abordó al entonces jefe de Estado electo para pedirle que mantenga el Estado de Excepción en la macrozona sur, donde aprovechó de entregarle una carta.