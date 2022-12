Piñera aseguró estar “disponible” para proceso constituyente: “Uno deja de ser presidente, no de ser chileno”

El ex Presidente de la República, Sebastián Piñera, aseguró que todos los ex mandatarios están “dispuestos a colaborar” para el nuevo proceso constituyente, ya sea como parte del Consejo Constitucional o de la Comisión de Expertos.

Luego de asistir a la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado, Piñera sostuvo que “tenemos problemas por la crisis que estamos viviendo en la política, por la mala calidad de la política, la falta de un sentido de bien común, de compromiso con el país, de una visión compartida. Cada sector, cada parlamentario, vela por sus propios intereses y eso no es lo que Chile necesita“.

En ese sentido, el ex mandatario señaló que “las constituciones tienen que tener un marco de unidad, de estabilidad, de proyección y no el campo de batalla de la discusión“.

Además, espera que el acuerdo por Chile permita “una segunda oportunidad después del muy mal proyecto que presentó la Convención Constitucional”.

“Los ex presidentes de la República, que les tocó gobernar Chile, acumulan una experiencia muy valiosa y además los ex presidentes en Chile tienen buenas relaciones entre ellos, porque se respetan, se consultan. Yo como presidente siempre consultaba a los ex presidentes, tienen mucho que aportar”, planteó.

En esa misma línea, argumentó “que los ex presidentes puedan dar una opinión respecto de la reforma constitucional, respecto de cómo enfrentar grandes problemas como la sequía, el cambio climático o la modernización del Estado, yo creo que sería muy valioso y yo estoy seguro que todos los ex presidentes de Chile van a estar dispuestos a colaborar“.

“Me parecería bien que el Consejo de Expertos o la Comisión Constitucional invite a los presidentes y conozca sus propuestas, sus opiniones, sus ideas”, puntualizó.

Finalmente, recalcó que “todos los ex presidentes estamos disponibles a colaborar con Chile. Si uno deja de ser presidente, pero no de ser chileno, y con el honor que significa haber sido presidente, con la experiencia que uno acumula, nos obliga a estar siempre disponibles para colaborar para el bien de Chile”.