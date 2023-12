Sebastián Piñera tras votar en Plebiscito 2023: “Chile no puede seguir con esta incertidumbre”

En compañía de Cecilia Morel, el ex presidente Sebastián Piñera llegó a votar este domingo a votar a un liceo de calle Las Tranqueras, en la comuna de Las Condes, en el marco del plebiscito constitucional. Durante un punto de prensa, el ex mandatario afirmó que “Chile no puede seguir con esta incertidumbre que ya lleva cuatro años y ha costado tanto en términos de sacrificios, incertidumbres y espero que aprovechemos esta oportunidad para aprobar una Constitución en plena democracia”.