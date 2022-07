Vlado Mirosevic tras uso de camiseta de La Roja para campaña del Apruebo: “No fue con ninguna mala intención”

Polémica causó este jueves la utilización de la camiseta de la selección chilena por el comando del Apruebo, donde la mostraron en imágenes que rápidamente se viralizaron y que provocaron la condena del combinado nacional.

“La camiseta representa a todo Chile y no pertenece a ningún sector político, ideología, raza, religión y/o pensamiento. Condenamos y repudiamos su uso para un fin político y no deportivo. La Roja une a todas y todos, y no debe ser motivo de división”, decía el posteo en Twitter.

Este viernes, el diputado del Partido Liberal e integrante del comando que apoya una nueva Constitución, Vlado Mirosevic, se refirió a la situación y aseguró que no hay conflictos con la ANFP.

“Lo primero que diría es que no fue la intención del comando molestar a nadie, ni mucho menos aprovecharse de la selección chilena, no es el espíritu. Esa camiseta roja representa a todos y al equipo le pareció que valía hacer algo respecto de eso”, dijo.

En entrevista con Radio Concierto, el parlamentario recalcó que “a la ANFP le mandamos un mensaje: No fue con ninguna mala intención y queremos seguir adelante en lo sustantivo”.

Consultado sobre si nadie de los presentes en las fotografías comentó que esto podría generar molestia, Mirosevic señaló que “no, porque se le tapó las marcas y auspiciadores. Realmente no lo pensé”.

El llamado de La Roja se suma al que realizó este mismo jueves el cantante puertorriqueño Chayanne, quien pidió, a través de su empresa representante, que no utilizaran su imagen en campañas políticas.