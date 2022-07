Senador Latorre por silencio del ex presidente Piñera ante plebiscito de salida: “Lo tienen fondeado”

Diversas voces políticas han manifestado su postura de cara al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre, sin embargo, hay una figura que aún no ha emitido su opinión. Se trata de Sebastián Piñera, quien a diferencia de otros ex mandatarios el país, no ha realizado ninguna declaración referente a la votación. Al respecto, el senador y el presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, indicó que “sabemos que Piñera está detrás del Rechazo, que sus personeros y colaboradores están detrás de esta opción, pero públicamente no aparece”. En ese sentido, aseveró que “lo tienen escondido, fondeado (…) Hay que ver si van a esconder a Piñera o lo dejarán aparecer en la franja”.