A raíz de lo observado en la maratónica jornada de votaciones para la Mesa Directiva de la Convención Constitucional, instancia en que se observó a Teresa Marinovic sin usar correctamente la mascarilla, finalmente la Seremi de Salud de la Región Metropolitana cursó un sumario sanitario en contra de la militante del Partido Republicano.

La notificación a la convencional del distrito 10 fue emitida ese mismo miércoles 5 de enero, cuando se desarrolló ese importante suceso eleccionario al interior del ex Congreso. Desde esa fecha, Marinovic tiene cinco días hábiles para entregar sus descargos ante las autoridades correspondientes.

Cabe recordar que esta investigación radica a partir de las diferentes imágenes y videos que la capturan durante la sesión plenaria sin usar la mascarilla. Una desobediencia a las normativas sanitarias que se suman al llamado de atención realizado desde la Mesa durante la elección.

Ante la solicitud de ponerse bien el barbijo, la licenciada en Filosofía reaccionó solo con una sonrisa, sin corregir su uso. En respuesta, el pleno la pifió.

Pero esta no fue la primera vez que la convencional por el distrito 10 es capturada con la mascarilla en su mentón y no tapando correctamente su nariz y boca.

Sin embargo, y lejos de una autocrítica por esta acción, Marinovic realizó una serie de descargos en Twitter, acusando “doble estándar” e “hipocresía” por parte de otros integrantes del órgano. En la publicación adjuntó imágenes de otros convencionales que no contaban con el tapabocas al interior de la sala.

Ante la inminente imposición de una sanción por no uso de la mascarilla en la Convención, abro hilo con fotografías del día de ayer que dejan de manifiesto la hipocresía y el doble estándar que explica focalizarse solo en mi persona pic.twitter.com/DKDec7H8E4 — Tere Marinovic Vial (@tere_marinovic) January 5, 2022

Al mismo tiempo, la columnista también entregó una explicación detrás de su decisión de no usar mascarilla.

Según dijo, “no soy anti-vacunas. No creo que el virus sea inexistente. No tengo inclinación a creer en teorías conspiranoicas. Pero creo en la libertad, y en que hemos cedido demasiadas libertades individuales en nombre de la salud. Llegó el momento de decir BASTA”.

Sin embargo, en ese mismo tuit hubo personas que la cuestionaron por defender las libertades individuales, siendo que el uso de la mascarilla no solo tiene un fin de protección personal, sino que también aplica para el cuidado de la ciudadanía en general.

No soy anti-vacunas. No creo que el virus sea inexistente. No tengo inclinación a creer en teorías conspiranoicas. Pero creo en la libertad, y en que hemos cedido demasiadas libertades individuales en nombre de la salud. Llegó el momento de decir BASTA #DictaduraSanitaria — Tere Marinovic Vial (@tere_marinovic) January 6, 2022

Junto a lo anterior, el ministro de Salud, Enrique Paris, fue consultado al respecto y entregó la postura del Ministerio sobre el tema. Según dijo el pasado jueves, “no nos parece correcto que una convencional no use la mascarilla, no respete las normas sanitarias. Por lo tanto, si desde la Convención hay una denuncia, obviamente que la autoridad sanitaria está obligada a hacer una investigación”.

“Llamo a todas las personas a respetar las normas sanitarias. Las autoridades, sobre todo, tienen que dar un ejemplo y si una convencional no respeta las normas sanitarias, obviamente que no está contribuyendo al buen manejo de la pandemia”, añadió el secretario de Estado.

Finalmente, y en el marco de la trazabilidad de contactos estrechos iniciada en la CC por un contagio de coronavirus, la convencional Loreto Vidal, integrante del comité COVID, informó que se ingresó una denuncia contra Marinovic ante el comité de ética de la instancia.