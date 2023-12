Plebiscito constituyente: Servel alerta falso correo y campañas se refuerzan con figuras políticas

En la recta final rumbo al plebiscito de la nueva propuesta constitucional, las campañas han sido reforzadas con figuras como la del ex candidato presidencial José Antonio Kast (A Favor) y la ex presidenta Michelle Bachelet, que firmó hoy una carta de la opción En Contra para no “retroceder” en el aborto en tres causales. Mientras que el Servel alertó sobre un correo electrónico que busca engañar a los electores con información falsa sobre su local de votación.