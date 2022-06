Sichel reaparece para exponer su posición por el plebiscito de salida: “Se ahondarán nuestras divisiones”

El ex candidato presidencial Sebastián Sichel reapareció este viernes para expresar su postura ante el plebiscito de salida del 4 de septiembre, a través de una carta a El Mercurio.

En la misiva publicada esta jornada, la otrora carta para La Moneda de Chile Vamos manifestó en el texto titulado Nueva Constitución sí, pero así no. No apruebo, que va por la opción Rechazo.

“Voté Apruebo (en el plebiscito del 2020) como una oportunidad para salir de la crisis institucional que impedía lograr acuerdos que permitieran a Chile tener una economía y democracia más inclusiva, distribuyendo de mejor forma el poder económico y político”, comenzó diciendo ex ministro de Desarrollo Social.

Sin embargo, expuso que “he llegado a la convicción” que el borrador que propondrá oficialmente el 4 de julio la Convención Constitucional (CC) “solo puede profundizar esta crisis”.

Junto a esto, también argumentó que “es el triunfo de la mayoría de turno que impulsa el texto que siente su Constitución y que busca aprobarla, aunque sea por un voto, incluso menos de los que votaron Apruebo. Eso sólo dejará abierta otra herida”.

Por otra parte, Sichel sostuvo que “la Cámara de Diputados -o de representantes- se transforma en un leviatán capaz de interferir en las decisiones de todos los poderes del Estado. Y llega al absurdo de que una mayoría transitoria -alimentada por cuotas aseguradas- puede incidir en casi todas las instituciones de control”.

Por una parte, planteó que “algunos reclaman su aprobación para implementar ‘su programa de gobierno’, como si se tratara de un traje a la medida” y, por otra, acusó “chantaje”, ya que “es absurdo hacernos creer que aprobar este texto es el único camino para tener una nueva Constitución”.

Finalmente, concluyó que “esa noche (4 de septiembre) se ahondarán nuestras divisiones. Pase lo que pase, transformará esa noche, que debía ser de celebración colectiva, en una noche de ganadores y perdedores. De chilenos buenos y chilenos malos”. “Tenemos nuevas formas y posibilidades de hacer bien las cosas. Pero no debemos conformarnos con esto. Así no. No apruebo”.