¡Guau! Spider-Man llegó votar al Estadio Monumental junto a tímida perrita que mide casi 2 metros

Lucas fue vocal de mesa en las elecciones anteriores, pero ahora no fue convocado por el Servel. Aún así, decidió acudir a su local de votación en el Estadio Monumental utilizando el mismo disfraz que el año pasado: Spider-Man. Pero no sólo su traje llamó la atención en esta ocasión, sino que además la compañía de su perrita Leia. Según contó, mide aproximadamente 1,80 y sería de raza Gran Danés. Ante la llegada de las cámaras, esta tierna can decidió esconderse; pero su presencia no pasó desapercibida.