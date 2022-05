“Me parece que es prematuro”: Squella cuestiona la llamada “tercera vía” ante plebiscito

Agustín Squella, miembro de la Comisión de Armonización, comentó este miércoles la posibilidad se ha planteado de una “tercera vía”, en el plebiscito de salida y ante un eventual triunfo del Rechazo, donde se deberá ratificar o no la propuesta de nueva Constitución.

El convencional por el distrito 7 expresó al respecto que hablar de este camino le parece “prematuro”, más aún considerando que el proceso en la Convención Constitucional aún no esta zanjado, ya que el borrador es trabajado en la instancia y no está finalizado.

“Me parece que es prematuro y que es una manera de apuntalar el Rechazo“, declaró en Oasis FM.

Lo anterior porque “lo que se puede querer decir en el fondo es: ‘Mire, el Rechazo no tiene ninguna importancia ni efecto político, porque si hay Rechazo hay una salida’“.

En la misma línea, sostuvo que “está bien imaginar terceras vías, pero tal vez es prematuro. Esperemos el resultado del plebiscito con la confianza de que tenemos en Chile instituciones que, llegado el momento, responden mejor que en otros países. Sabemos salir del paso”.

“Cómo no anticiparse a los hechos si es una de las características de los seres humanos. Lo que yo diría es no enamorarnos anticipadamente con ninguna de las alternativas posibles de eso que se llama tercera vía, porque puede que no necesitemos de ella”, agregó.

Finalmente, Squella cuestionó la idea de calificar tajantemente el texto como de izquierda y manifestó que “me parece un tanto exagerado rotular de una manera tan sencilla un texto constitucional que todavía no está armonizado ni acompañado de las normas transitorias”.

La alternativa denominada tercera vía ha sido planteada como una nueva opción en camino de la nueva Constitución, sin embargo, ha sido rechazada por los propios convencionales. El plebiscito de salida se realizará el 4 de septiembre.