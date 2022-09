“Por el bien de todos”: Susan Sarandon también envió mensaje por el plebiscito

Otra voz internacional del mundo del cine se ha pronunciado por el proceso constituyente que se vive en Chile y que tendrá su día clave el domingo 4 de septiembre, cuando se realice el plebiscito.

Se trata de Susan Sarandon, quien se manifestó a través de su cuenta de Twitter.

“Estamos mirando a Chile… por el bien de todos”, escribió la actriz de Thelma & Louise, Dead Man Walking y Stepmom, entre otras, en redes sociales.

Las palabras de la ganadora del Oscar a Mejor Actriz en 1996 se suman al video compartido el miércoles por Mark Ruffalo, quien expresó que “el mundo les mira como un modelo para abordar el cambio climático y la necesidad de una mayor democracia”.

“Aprobar es humano“, sentenció el intérprete en español.

We’re looking to Chile… for all of our sake. https://t.co/LL7tPO3AFT

— Susan Sarandon (@SusanSarandon) September 1, 2022