Durante la jornada de este jueves 9 de diciembre, la comisión de Sistema de Justicia, órganos Autónomos de control y Reforma Constitucional de la CC entregó algunos lineamientos preliminares con respecto a la justificación de la existencia del Tribunal Constitucional chileno, órgano jurisdiccional del Estado cuya función principal es ejercer el control de constitucionalidad de las leyes.

Christian Viera, coordinador de la comisión, expuso que en sistema de justicia constitucional, no se justifica la existencia del TC. “Para eso no sólo hay que revisar la historia sino que, en general, las Cortes Constitucionales son un problema en el mundo por el activismo en que incurren y los vaivenes de sus decisiones que han terminado minando, principalmente los derechos fundamentales”, expresó el constituyente representante del distrito 17.

Sin embargo, indicó que lo anterior no significa que la ley no pueda ser controlada. “Una cosa es quién controla y en eso me inclino porque el TC desaparezca, pero otra cosa es quien controla la ley. En esa materia me inclino por la eliminación del control preventivo, porque el riesgo democrático es y ha sido demasiado alto, y mantener el control represivo, es decir, cuando la ley existe por la vía de inaplicabilidad”, explicó el abogado.

“En este último caso un tipo de control concreto y concentrado, sin perjuicio que la llegada a la CS podría ser por vía de los jueces, lo que de una manera podría significar un control difuso débil. Por qué concentrado, porque la experiencia demuestra que el control difuso vulgariza la interpretación de los derechos fundamentales, al existir dispersión interpretativa y es muy peligro en términos democráticos ya que no logra responder adecuadamente a la objeción democrática“, explicó.

Con respecto al trabajo de la CC en sistema de justicia constitucional, han tenido audiencias y se advierten diferencias. “Aunque sí se comparte el diagnóstico que el actual diseño del TC chileno es defectuoso y, en el evento de mantenerlo, requiere de importantes modificaciones. Al parecer, habría un consenso mayoritario, sea con TC o sin él que el control preventivo debería desaparecer, pero manteniendo la inaplicabilidad”.