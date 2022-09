Proceso constituyente: Teillier calificó como “corcoveo” que Chile Vamos se baje de reunión del jueves

El presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, se refirió este miércoles a las declaraciones de Chile Vamos, en las que se indicó que ningún representante de esa coalición participará de la reunión del jueves 15 por un nuevo proceso constituyente.

“Es como un corcoveo de Chile Vamos. Me da la impresión que necesitaban más tiempo, no sé por qué no lo expresaron en la última reunión…“, declaró en Tele13 Radio.

Asimismo indicó que “necesitaban más tiempo para ponerse de acuerdo, lo que yo creo que es lógico, pero no creo que estén en condiciones de echarse para atrás“.

“Han empeñado la palabra, lo han repetido muchas veces públicamente, en todas las reuniones, así que creo que es un momento de ellos de reflexión y seguramente van a usar estos días de Fiestas Patrias para hacerlo”, agregó el timonel del PC.

Las palabras del ex diputado surgen tras las declaraciones del presidente de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, quien comunicó el martes que “hemos tomado una decisión de no asistir, creemos que se anuncian acuerdos que no han sido tomados, me parece es faltar a la verdad y a las formas”.

Asimismo, el también senador sostuvo que “se pide que el gobierno acompañe, pero no pautee y aquí hemos vivido unos días en que el gobierno ha pauteado y nosotros no estamos dispuestos”.