“No aparece en ninguna parte”: El tenso cruce entre Sepúlveda y Bellolio por la libertad de enseñanza

En un nuevo capítulo de El Debate de Chile de Chilevision, la ex constituyente Bárbara Sepúlveda (PC) y el ex ministro de la Segegob, Jaime Bellolio (UDI), debatieron en torno a qué es lo que establece la propuesta de nueva Constitución en torno a la libertad de enseñanza. Todo inició cuando la abogada sostuvo que “esta campaña de tergiversación, que dice que los establecimientos subvencionados no van a existir, viene de mucho antes” y aseguró que ello está fijado en el artículo 36 del texto. A raíz de ello, el ex secretario de Estado replicó que lo anterior “no aparece en ninguna parte del texto y tú (Bárbara) votaste más de 10 veces en contra”, así como tampoco aparecen aspectos como la libertad de enseñanza. “La verdadera libertad de enseñanza es que pueda haber una visión antropológica, por ejemplo, que haya un colegio confesional”, dijo, y aseguró que “los únicos que tienen esa oportunidad son los pueblos originarios”.